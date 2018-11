Rui Vitória: «Era fácil não estar aqui e apanhar o avião para outro lado qualquer»

Rui Vitória está de corpo e alma no Benfica. O treinador reconhece que a situação do Benfica não é fácil, mas recebeu um voto de confiança do presidente e garante que quer dar continuidade ao projeto que iniciou há três anos."Vivi esta semana de forma intensa. Tivemos um jogo que não nos correu bem e a partir de ontem, depois da decisão que foi tornada pública, foi preparar o jogo de amanhã uma forma afincada. Ontem, depois da decisão, comecei preparar o jogo como sempre faço, com o melhor possível da minha equipa de trabalho. Estou pronto para a luta e para a batalha de amanhã", referiu.Vitória não sente que é um treiador a prazo: "Não sinto isso. Hoje era muito fácil para o presidente ou para treinador não estar aqui, se calhar estava a apanhar o avião para outro lado qualquer e estaria aqui outra pessoa. Mas todos sentimos que começámos aqui um projeto há 3 anos com o objetivo de ganhar e ajudar a mudar o paradigma do Benfica. Foi-se conseguindo mas há muito mais para fazer. Assumimos que era a melhor solução e a partir daqui é trabalhar porque ainda tenho muito a conquistar."