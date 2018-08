Rui Vitória escolheu Pizzi para bater o penálti

Pizzi converteu o penálti diante do PAOK, numa decisão da equipa técnica, apurou. De acordo com as nossas informações, Rui Vitória entendeu que o médio seria o elementos indicado para bater a falta.No arranque da Liga, frente ao V. Guimarães, na Luz, coube a Ferreyra marcar o penálti, pouco depois do 1-0. Contudo, Douglas parou o remate do argentino. Na terça-feira, um dia depois de Vitória ter tirado pressão ao reforço – "Não estamos aqui com uma caçadeira apontada aos jogadores para que marquem" –, foi Pizzi quem se chegou à frente, após ter desperdiçado quatro ocasiões de golo.Ao que apurámos, a equipa técnica benfiquista tem definido vários batedores de penáltis, sendo que o marcador é escolhido em função do contexto. Refira-se, no entanto, que Jonas tem rematado da marca dos 11 metros quando está em campo.