Rui Vitória escondeu penálti de Tonel: «Jogadores não se apercebem, sentimos frustração»

Em 2015/16, o Benfica joga na casa do Sp. Braga e está obrigado a ganhar já que o líder Sporting havia vencido em casa o Belenenses. Rui Vitória, treinador de então, recordou a frustração pelo facto de o rival ter vencido já perto do fim, de penálti





"Esse foi um jogo com uma história muito curiosa. A conversa com o presidente era sempre muito normal. É evidente que nem sentia qualquer tipo de pressão apesar de se sentir sempre num clube como o Benfica mas não havia nada de especial. Sabíamos que teríamos de ir ganhar a Braga, estávamos com sete pontos de atraso do Sporting. Há uma particularidade: os jogos serem jogados antes ou depois do adversário direto tem muita importância. Nesse jogo, estamos em Braga e o Sporting estava a jogar com o Belenenses em casa, estava 0-0 e havia uma esperança de uma aproximação. Quando estamos muito próximos de entrar em campo, recebemos a informação que o Sporting marca aos 90'+6 minutos de penálti, do Tonel salvo o erro. Os jogadores não se apercebem disto mas nós sabemos e sentimos ali alguma tristeza e frustração. No fundo, tínhamos de ganhar e não recuperávamos nenhuma distância. A verdade é que fomos para dentro do campo, foram exímios na estratégia. Ganhámos 2-0 e continuámos na luta. Foi um jogo importante porque houve uma intensidade mental muito forte antes do jogo", contou o antigo treinador dos encarnados à BTV, que se viria a sagrar campeão nacional nessa época.