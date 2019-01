Rui Vitória: «Este é o ano das reconquistas»

Rui Vitória fez a antevisão da partida de quarta-feira com o Portimonense com uma certeza: o Benfica quer começar o ano a ganhar. O treinador dos encarnados fala em "reconquistas" e pede concentração e pragmatismo aos seus jogadores."Trata-se de uma equipa que pressiona bem, tem bons jogadores, vamos ter um adversário difícil pela frente, mas estamos com grande vontade de ganhar. Queremos começar este ano a ganhar.""O Benfica terá de se apresentar concentrado e com uma grande dose de humildade, porque isso é característico dos campeões. Do lado de lá estarão jogadores de valia e controlando-os minimizamos as virtudes deles. Temos de ser uma equipa que consiga contrariar a qualidade técnica do adversário, temos de fazer várias 'nuances' táticas do ponto de vista ofensivo, atacando de várias formas para contornar o adversário. O estádio vai estar cheio, será um jogo interessante de seguir e que queremos ganhar.""Nós queremos ganhar, se possível jogando sempre bem. Mas o que é jogar bem? É jogar bonito, com muita circulação de bola, fazer golos? As análises variam de pessoa para pessoa. O nosso propósito é ganhar. Estamos nestas quatro frentes de forma determinada e convicta e isso passa por vitórias. Para tal temos de estar bem dentro do campo. Estas alternâncias de rendimento acontecem connosco e com as outras equipas, não sejamos líricos. O Benfica fez na Taça da Liga 7 pontos, esta Taça da Liga teve jogos difíceis. Isto é mais ou menos genérico em todas as equipas. Temos é de fazer bem as coisas, ganhar jogando bem. A equipa tem de ser concentrada, pragmática, porque é importante somar pontos. A qualidade está cá e vai aparecendo.""Tenho por hábito fazer esses pedidos, mas normalmente são mais particulares, são questões relacionadas com a saúde e a família. Este é o ano em que queremos as reconquistas de vários títulos, começa a partir de amanhã. Há que continuar nesta senda vitoriosa, agora queremos continuar e começar este ano a ganhar.""Não vamos fazer qualquer gestão física. Vamos tomar as decisões em função daquilo que o adversário nos vai pedir. Olhar para isso é olhar para uma sequência de jogos que temos tido. São jogos em catadupa, os meus jogadores estão avisados para o que temos de controlar em relação a isso; a exigência é grande."Não temos segundas linhas. É evidente que podíamos estar a fazer as mesmas análises, mudámos a equipa quando não havia necessidade, mas se não se muda é porque não se muda... Temos objetivos para ser alcançados e fazemos o que achamos certo para cada jogo. A vida de uma equipa é isto, o cavalo passa à porta de todos e os jogadores montam-no. Assim que houver uma oportunidade ela é dada. Nenhum jogador está excluído nem nenhum está constantemente dentro."