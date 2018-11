Rui Vitória faz mudanças no onze sem pensar em Munique: «Temos de ser uma equipa pragmática»

Rui Vitória não escondeu que vai levar a cabo várias alterações no onze do Benfica amanhã, no jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal (20H45), frente ao Arouca, mas garante que nada tem a ver com o jogo do Bayern Munique, da Champions (terça-feira, na Alemanha)."Amanhã vamos ter um jogo com algumas mudanças, fundamentalmente porque houve jogadores que jogaram ontem [pelas seleções] e outros que chegam hoje. Amanhã decidiremos quem vai entrar. Não vai haver muitas mudanças", afirmou o treinador dos encarnados que assegurou que Krovinovic vai ter minutos de jogo. E prosseguiu: "Queremos que os jogadores tenham condições. As mudanças [no onze] não vão alterar o rendimento da equipa, estou perfeitamente à vontade. As mudanças não têm nada a ver com Munique".Rui Vitória sublinhou ainda que a equipa está muito motivada para o encontro de amanhã na Luz. "Queremos ganhar, passar mais uma eliminatória da Taça de Portugal, prosseguir nesta competição. Com mais ou menos motivação do adversário, a nossa motivação está cá em cima".Quanto ao adversário do segundo escalão, o técnico alertou para as qualidades ofensivas dos dois atacantes arouquenses e frisou que o Benfica vai ter de mostrar em campo a qualidade que tem para passar à próxima fase."É uma equipa que tem jogadores com experiência e juventude. Apresenta-se normalmente num 4x4x2 e procura a profundidade dos avançados. É pragmática e tem qualidade a defender, mas temos ambição de passar esta eliminatória", declarou.