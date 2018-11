Rui Vitória fica no Benfica

Volte-face: afinal, Rui Vitória vai continuar a ser o treinador do Benfica. Luís Filipe Vieira dará uma conferência de imprensa ao final da tarde.Recorde-se que o técnico dos encarnados e o presidente estiveram reunidos esta manhã no Seixal. Vitória não orientou o treino - o plantel esteve a trabalhar no ginásio -, e o encontro que contou também com a presença de Tiago Pinto, diretor para o futebol do Benfica, terminou com um voto de confiança no técnico e a oportunidade de seguir aos comandos das águias.Rui Vitória chegou ao centro de estágio do Seixal pelas 8H30, tendo-se reunido com Luís Filipe Vieira e Tiago Pinto. Rui Costa chegaria a meio da manhã e, segundo a CMTV, o empresário de Vitória esteve igualmente no Seixal.No rescaldo da pesada goleada sofrida no terreno do Bayern (1-5), que resultou no afastamento do Benfica da Liga dos Campeões, houve várias movimentações para definir o futuro de Rui Vitória no comando das águias. Luís Filipe Vieira conversou com o empresário do treinador, Mohamed Afzal, que por sua vez se reuniu a sós com Rui Vitória. No final do dia, Vieira ainda debateu o momento com os pesos-pesados da estrutura do Benfica. Record sabe que, após a chegada da equipa de Munique, o presidente das águias discutiu o futuro de Vitória com os administradores da SAD benfiquista, Domingos Soares de Oliveira e Rui Costa, e Tiago Pinto, diretor-geral para o futebol.Vieira, de 69 anos, sempre deixou claro que Vitória era o treinador do projeto e que só não cumpriria o contrato (expira a 30 de junho de 2020) se não quisesse.