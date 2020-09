Rui Vitória foi quem lançou Rúben Dias: «Não é o Ronaldo mas as estrelas fazem-se»

Rui Vitória foi o responsável por lançar Rúben Dias na equipa principal do Benfica. O antigo técnico das águias apostou no central a 16 de Setembro de 2017, num jogo com o Boavista, e recorda a convicção que teve naquela altura.





"Quando aposto num jogador é porque tenho plena confiança do que pode fazer, no potencial que tem e no que vai valorizar. Obviamente quando lançamos um jovem jogador, temos de perceber que há sempre uma margem de erro. Ele será muito mais jogador daqui a uns tempos. É preciso ter a capacidade de projetar, projetar como estes jogadores conseguem estar no futuro a um nível mais elevado. Ninguém consegue prever. Agora, já percebi que este crescimento dos mais jovens é exponencial. É como meter-lhe umas asas e eles começarem a voar. Dá-me imenso prazer ver o crescimento destes jogadores. Este crescimento é normal. Há muitos exemplos para além do Rúben. Nenhum destes jogadores que lancei era um Cristiano Ronaldo e hoje estão muito melhores jogadores. É preciso olhar para os jogadores e dizer: ‘ele não é o Cristiano Ronaldo mas tem alguma coisa que se pode desenvolver, com potencial. Os jogadores não precisam de nascer estrelas, podem fazer-se estrelas. Se olharmos para trás vamos ver como era o Rúben em júnior, como era o Lindelof, etc... Eles iriam ser muito melhores jogadores do que são", começou por explicar ao Canal 11.Rui Vitória não ficou portanto surpreendido com o facto de o Benfica vender Rúben Dias ao Manchester City por 68 milhões de euros."Acho que já temos exemplos mais do que suficientes no futebol português que isto acontece. Acontece pela qualidade dos jogadores, pelo trabalho que é feito nas formações e pelas oportunidades que são dadas. Não é só o Rúben, há muitos Rúbens no futebol português que já deram provas que, se existir aposta, o crescimento e a valorização são brutais. Está mais do que confirmado que valem a pena estas apostas", afirmou.