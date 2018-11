Rui Vitória garante: «Vão existir várias mudanças»

Rui Vitória garante que a equipa do Benfica amanhã frente ao Feirense vai apresentar-se com outra dimânica, deixando um aviso aos jogadores."Ontem foi um dia importante para todos nós e há mudanças claras que vamos introduzir. Primeiro de tudo, há que haver uma mudança interior. Todos os jogadores têm de sentir isto. Custou muito ganhar um tetra e quem está a chegar tem de saber o que é representar o Benfica. Qualquer jogador tem de perceber isso rapidamente, senão não está aqui a fazer nada", afirmou o técnico encarnado."Sinto o grupo com vontade de mudar. Por isso é que estou aqui sentado e não está outro. Sei o que os jogadores podem dar e claramente há mudanças a fazer. Começando por mim e por mudanças interiores. Quando aponto o dedo a alguém, tenho três a apontar para mim. Os meus jogadores estão envolvidos e o objetivo é ganhar o jogo de amanhã. Quem não se revia nesta equipa vai novamente voltar a sentir orgulho em nós. E digo-vos uma coisa: amanhã vou ser o primeiro a subir ao relvado e quando os jogadores entrarem estarei a aplaudi-los de pé."Rui Vitória acredita na força da união e deixou ainda um desafio aos adeptos: "O Benfica já mostrou que unido dentro e fora de campo é muito forte. Apoiem estes jogadores, esta equipa", referindo que "há momentos na vida que nos fazem mudar. Por vezes é preciso uma tempestade para as coisas entrarem no caminho certo."Rui Vitória não quis dar grandes pormenores sobre "as mudanças", mas adiantou já uma: a convocatória para o jogo com o Feirense, este sábado, só contará com 18 jogadores."Não vou especificar as alterações do dia a dia, mas posso dizer que há um conjunto de mudanças. Não quer dizer que não sejamos, mas temos de ser mais exigentes, mas rigorosos, cada vez temos de estar mais fechados, com os laços de união mais fortalecidos. Juntamente com outras estratégias operacionais. Por exemplo, para amanhã vão estar 18 jogadores na convocatória, nem mais um."