Rui Vitória: «Gostei da forma como os mais novos jogaram»

Rui Vitória estava muito satisfeito com o desempenho dos jovens jogadores que lançou no onze do Benfica para esta partida com o Paços de Ferreira. O treinador dos encarnados explicou no final, aos microfones da SportTV, que tinha uma série de objetivos para esta partida que foram alcançados.





"Gostei porque o jogo era em nossa casa e acima de tudo tínhamos de controlar o desenrolar dos acontecimentos, não deixar que o Paços tivesse muita bola e isso foi conseguido. Jogámos com cinco jogadores da formação do Benfica, era fundamental ganhar. Temos um jogo já sábado, com apenas dois dias de intervalo para descansar, e havia aqui uma série de objetivos a cumprir. Gostei dos jogadores que entraram, alguns não têm ritmo de jogo mas têm de o ganhar aqui.""Este onze foi a pensar em ter segurança para ganhar hoje, em trabalhar rotinas defensivas, e também para fazer descansar alguns jogadores, dando ritmo a outros. Gostei da forma como os jogadores mais novos jogaram, mesmo não sendo muitas vezes o que queremos em termos de velocidade. Mas controlámos, perante um adversário que se apresentou sempre muito bem organizado."



Aves e final-four

"Estamos no primeiro lugar, o Aves tem o mesmo objetivo, vamos para defrontá-los com o objetivo de passar à final-four. Temos de nos focar agora é nos jogos que faltam até lá."