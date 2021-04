Rui Vitória identifica um dos problemas do Benfica: «Expectativas elevadíssimas...»

Rui Vitória analisou numa entrevista ao site brasileiro UOL o momento do Benfica e considerou que um dos problemas pode ter sido as elevadas expectativas que foram criadas no início da época. O treinador reconhece, porém, que os encarnados têm uma grande equipa, com jogadores "de primeira linha".





"Estamos na presença de ótimos jogadores. As contratações foram muito poderosas, há ali muita qualidade. Estamos a falar de jogadores de seleção, de primeira linha internacional. Há um conjunto de fatores que desperta menos confiança, foi tudo com muita pressa, aconteceu a eliminação na Liga dos Campeões, talvez o desenrolar da temporada, não somente por causa da pandemia... A qualidade está lá, a qualquer momento pode e vai funcionar", começou por elogiar o treinador, que liderou os encarnados entre 2015 e 2019, antes de ceder o lugar a Bruno Lage."Costumo dizer que no futebol nem tudo o que parece é. Parece que está tudo bem e, de repente, acontece uma derrota em casa, um jogo fora, e tudo passa a ser visto de outra maneira. Há uma série de coisas, nada de muito grave, pequenas coisas que foram acontecendo… A qualidade está lá, às vezes há um processo que leva mais tempo para uma equipa chegar a um determinado patamar de rendimento. Olhando friamente de fora, acho que é mais isso, um conjunto de coisas, expectativas elevadíssimas, o que gerou uma tranquilidade aos jogadores: 'Somos a melhor equipa do campeonato português, contratámos como ninguém, estamos preparados'. Mas as coisas começaram a não funcionar e os aspetos negativos aumentaram", considerou.O treinador está desempregado desde que deixou o Al Nassr, da Arábia Saudita, mas não é por falta de convites. "Recebi variadíssimas propostas nos últimos meses, propostas financeiras muito tentadoras, mas a minha ideia era ficar parado pelo menos até ao final da temporada", explicou Rui Vitória, que não descarta a possibilidade de treinar um clube brasileiro.