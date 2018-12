Rui Vitória irritado com Carlos Xistra até pontapeou uma garrafa

O pontapé de Rui Vitória a uma garrafa, ao minuto 76, é o melhor exemplo da ira benfiquista para com o árbitro da partida, Carlos Xistra, que teve sempre uma tarefa muito complicada. Nesse lance, o técnico benfiquista reclamava com o facto de Mano não ter visto o segundo amarelo, por falta sobre Rafa, que poderia aparecer em zona de perigo. O lance gerou uma enorme indignação junto do banco de suplentes.

De resto, os responsáveis dos dois clubes protestaram, e muito, com várias decisões do albicastrense, sendo que foi o quarto árbitro João Bento que acabou por ficar com as orelha a arder.

Logo ao minuto 42, quando Jonas se envolveu numa queda com Mano – viram ambos o amarelo –, benfiquistas e sadinos levantaram-se e gerou-se uma grande confusão, com empurrões à mistura. Pouco depois, o encontro ia para intervalo e, logo ali, Tiago Pinto, diretor-geral do Benfica para o futebol, foi ter com Carlos Xistra junto ao túnel de acesso ao balneário para pedir satisfações.

Também após o apito final e mesmo depois de conquistada a vitória, os benfiquistas manifestaram o seu descontentamento com o que se tinha passado em campo. Rafa foi um dos que se dirigiu ao árbitro do encontro, sendo depois acalmado por colegas de equipa. Nesse momento houve ainda tempo para trocas de cumprimentos entre jogadores e equipas técnicas dos dois lados.





Da dedicatória de Jonas ao lance de 'judo': as imagens que marcaram o V. Setúbal-Benfica