Rui Vitória: «Não foi fácil os meus jogadores manterem o controlo com esta dureza»

Rui Vitória: «Quero saber que análise será feita à dureza que se passou aqui hoje»

Rui Vitória e ausência de festejos junto ao banco: «Não preciso desse tipo de apoios» Rui Vitória e ausência de festejos junto ao banco: «Não preciso desse tipo de apoios»

O golo anulado a Zivkovic que deixou Rui Vitória irritado: «Não percebo como estas coisas acontecem» O golo anulado a Zivkovic que deixou Rui Vitória irritado: «Não percebo como estas coisas acontecem»

Rui Vitória admitiu que o jogo deste sábado em Setúbal foi duro e que não foi fácil os seus jogadores manterem o controlo mental. O treinador sublinhou a justiça da vitória e elogiou o adversário."Uma vitória justa num jogo tremendamente difícil, tendo em conta a dureza. Um adversário que tem feito um belíssimo campeonato e de certeza que vai roubar muitos pontos a muitas equipas. Entrámos à procura do golo, sabíamos como entrar na defesa contrária. Na segunda parte tivemos oportunidades para fazer o 2-0 e o 3-0, mas isso não mancha a nossa equipa. Se não fosse esta união, seria mais difícil levar daqui pontos.""É uma das equipas mais duras do campeonato, joga muito nos duelos, pára muito com faltas importantes em momentos de transição. Tínhamos de ser incisivos, fizemos o golo cedo mas depois estivemos sempre fortes do ponto de vista mental. Era intenção ficar na frente do marcador e depois gerir, foi o que aconteceu e ganhámos justamente. Os jogos para nós são todos importantes. Sabíamos que este adversário tinha ganho o último jogo, tem uma belíssima equipa e tínhamos de ser muito fortes para ganhar. Acabámos por sê-lo em todos os momentos. Não foi fácil jogar com esta dureza e os meus jogadores manterem o controlo.""É mais um jogo, ganhámos. Agora vamos preparar o de quarta-feira, isto é passo a passo, é assim que pensamos. Olhar para o próximo e trabalhar da melhor maneira possível. Depois as consequências serão fruto do nosso trabalho".