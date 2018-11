Rui Vitória: «Não foi por dinheiro que saí ou fiquei no Benfica»

Rui Vitória sublinhou esta sexta-feira que o compromisso que tem com o Benfica é com o clube e não com a "pessoa A, B ou C"."Trabalhamos de forma muito honesta e sincera. Ontem era fácil para qualque das partes. O meu compromisso é com o Benfica, não tenho compromisso com a pessoa A, B ou C. A reflexão foi conjunta, entendemos que era a melhor solução. Não foi por qualquer dinheiro que saí ou fiquei no Benfica. Não é nunca a minha forma de estar", afirmou em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Feirense, um dia depois da sua saída ter estado em cima da mesa Sobre a "perplexidade" de Tiago Pinto , diretor para o futebol dos encarnados, quando soube que Vitória ficava - e revelada por Vieira na conferência de ontem -, o técnico dos encarnados sublinhou: "Não sei se ficou perplexo. Em relação ao diretor geral, estamos na presença de um profissional de enorme qualidade, enorme categoria. Se fosse olhar para pequenos pormenores em relação a essa matéria, era a decisão mais fácil a tomar. De um lado uma mala cheia de dinheiro, do outro uma série de treinadores a querem vir para aqui, porque este lugar é apetecível. A vida de treinador é isto, vamos trabalhar, a minha equipa está envolvidíssima nos objetivos que temos. Tudo o resto para mim é muito secundário".Questionado se recebeu ou não uma oferta de outro clube , Rui Vitória considerou ser tema "irrelevante". "Nunca disse que contactos é que tinha, não falo de questões financeiras, não é isso que me liga ao Benfica. O meu compromisso é de outra natureza. Repito, seria fácil apanhar o avião para outro lado qualquer. Não estou aqui para dizer que clubes me procuraram, mas nunca é por dinheiro que me oriento", disse.Rui Vitória abordou a conferência de imprensa de ontem de Luís Filipe Vieira, fazendo a questão de dar os parabéns ao presidente dos encarnados "pela franqueza e abertura"."Até meados de outubro fomos a melhor equipa portuguea, de lá para cá não fomos. Estamos em quatro provas, não estivemos bem temos essa certeza. Uma coisa garanto e quero falar para os adeptos: quem perdeu orgulho pelo Benfica vai voltar a ter orgulo pelo Benfica. Temos de estar unidos de uma vez por todas, é preciso que as pessoas saibam disso. O que ouvi dos meus jogadores é extensível ao universo do Benfica: só pode haver um Benfica. O caminho é estarmos unidos e assim seremos mais fortes. Sei que agora não é facil ouvir isto. Quando se está forte e unido é difícil ser derrotado".