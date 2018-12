Rui Vitória: «Não há nenhum jogador fora do baralho»

Rui Vitória assume que em janeiro o plantel do Benfica pode sofrer alterações, mas diz que ainda é cedo para comentar possíveis chegadas e saídas, nomeadamente o interesse dos encarnados em Luiz Phelliype "Não tenho muito a dizer porque pensava que esta conversa de entrada e saída de jogadores fosse um pouco mais tarde... O foco está no jogo de amanhã e no ciclo de jogos do Benfica. Quando chegar janeiro logo falamos. É claro que é uma janela que se abre, pensamos nisso, mas não é agora. Se for explicar todos os nomes… Não é isso que me guia", afirmou, não escondendo que "é natural que haja alterações". "É evidente que pensamos nessas questões todas, mas ainda temos quase dois meses até ao último dia de transferências. Não é nesta altura que vamos falar nesse assunto. Temos tanta coisa em que nos focar que não seria de bom tom falar disso agora, mas é natural que haja alterações."Questionado diretamente sobre Ferreyra, Rui Vitória garantiu que continua a contar com todos os jogadores do plantel: "Ferreyra não é carta fora do baralho. Não há nenhuma carta fora do baralho, os jogadores a qualquer momento podem ser chamados. Unicamente tenho jogadores com qualidade, várias alternativas e temos de escolher, há sempre um bom que fica de fora. Mas nenhum jogador que esteja a trabalhar comigo está fora do baralho."O Benfica defronta o V. Setúbal este sábado, às 20h30, em jogo da 12.ª jornada da Liga NOS.