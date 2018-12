Rui Vitória: «Não vamos a Montalegre para festa nenhuma»

Rui Vitória fez esta terça-feira a antevisão ao jogo da Taça de Portugal com o Montalegre (amanhã, 20H45) e garantiu que não vai até ao Norte só para a "festa"."É um enorme prazer quando o Benfica vai as zonas do país que normalmente têm menos acesso com estas equipas. Mas que fique bem claro que há o prazer de representar o Benfica, mas depois há uma parte competitiva. Não vamos lá para festa nenhuma, mas para ganhar o jogo. Queremos vencer a eliminatória e seguir em frente. Preparação para o jogo? Fizemos o mesmo trabalho. Não há jogos fáceis nem difíceis, estamos a falar de um adversário de escalão inferior, mas tivemos a mesma preparação. Conhecemos o adversário, vai ser uma equipa sólida, vai preocupar-se em estar bem organizada defensivamente e sair no contra-ataque", afirmou em conferência de imprensa.O técnico dos encarnados falou ainda das alterações que vai levar a cabo no onze. "Vamos fazer algumas alterações o que tem a ver com o plantel que dá garantias de resposta. Em dezembro e janeiro temos já garantidos 13 jogos que podem ser 14 ou 16, mas são muitos em pouco tempo. Vamos fazer algumas modificações que irão manter a qualidade e é também um desafio para os jogadores darem resposta".