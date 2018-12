Rui Vitória nervoso com rendimento até ao intervalo

Rui Vitória deu vários sinais de descontentamento com aquilo que se estava a passar dentro de campo, sobretudo até ao intervalo. As dificuldades que a equipa parecia ter na fase de construção deixaram o treinador irritado, ao ponto de várias vezes se voltar para o banco de suplentes a abanar a cabeça, chateado com algumas más decisões dos jogadores.

O técnico, que chegou sorridente ao banco, depois de ter dado um forte abraço a Petit, perdeu rapidamente o ar de felicidade e acabou a esbracejar, a abanar e virar a cabeça para o chão, dando claros sinais de que não estava satisfeito. Essa postura mudou completamente após o intervalo, onde, já após o golo de Jonas, a equipa se mostrou mais segura.

João Pinheiro expulsou treinador de guarda-redes do Benfica

Adjunto com ordem de saída

Com a equipa em vantagem no segundo tempo, houve sinais de descontentamento, mas apenas com o árbitro João Pinheiro. Os protestos foram de tal forma veementes que o técnico de guarda-redes, Luís Esteves, acabou expulso, após contestar a decisão do árbitro de não mostrar amarelo a Fabrício depois de uma entrada dura sobre Cervi.