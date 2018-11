Rui Vitória: «O Benfica vai ter um futuro risonho»

O Benfica quer continuar apara atingir o patamar competitivo dos grandes colossos europeus e Rui Vitória concorda com esta política. Na antevisão ao embate com o Moreirense, o técnico encarnado lembrou o trabalho "inteligente" feito pelo Benfica e destacou o elevado número de jogadores formados no Seixal presentes nas seleções jovens."Há mais clubes a pensar assim. A realidade do Benfica eu conheço e penso que é o caminho correto. Os clubes portugueses têm de pensar que as armas financeiras não são iguais aos principais clubes europeus. A diferença reside na inteligência e na astúcia e aí o Benfica marca a diferença. Eu penso que é assim que os clubes têm de pensar. A racionalidade tem de estar sempre presente. O campeonato e a vida de um clube é uma maratona. Penso que o Benfica está recheado de um futuro risonho se for bem aproveito. É só olhar para os dados estatísticos. As seleções estão recheadas de jogadores do Benfica e uma boa maioria estarão a jogar a um nível elevado daqui a uns anos. Há dois ou três anos o Renato Sanches e o Rúben Dias andavam pelos Sub-19 e dois anos depois tudo muda", lembrou o técnico ribatejano.