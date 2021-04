Rui Vitória: «Olham para o bom trabalho feito no Benfica, para o facto de ter saído de forma injusta...»

Rui Vitória admitiu numa entrevista ao site brasileiro UOL que foi despedido do Benfica "de forma injusta". O treinador, que está desempregado que deixou o Al-Nassr, da Arábia Saudita, gosta da forma como é visto pela generalidade dos adeptos.





Que imagem tem junto dos adeptos? "De alguém que ganhou respeito no futebol. As pessoas consideram-me uma pessoa que gera respeito, o que é muito gratificante. Olham para o bom trabalho que foi feito no Benfica, para o facto de ter saído de forma injusta, mas no geral todos têm grande respeito e isso é transversal a todos os clubes. Gosto de ouvir isso, porque as pessoas identificam-se com os meus valores, com aquilo que representei enquanto estive a trabalhar em Portugal", explicou o treinador que liderou o clube da Luz entre 2015 e 2019, quando foi substituído por Bruno Lage.O treinador acabou por rumar à Arábia Saudita, esteve dois anos no Médio Oriente, mas agora quer abraçar um projeto num campeonato mais competitivo. "Acima de tudo, quero ter um contexto competitivo e voltar a treinar. Seja pelos estádios cheios, seja pela competitividade do campeonato, seja pelo envolvimento criado no país. É preciso haver algo que me agrade. Quando aceitei trabalhar no Al Nassr, vi as coisas desta forma: gostei do projeto e do contrato. Agora, se houver condições de fazer o mesmo na Europa, melhor. Se não houver, há países e clubes com contextos muito agradáveis."