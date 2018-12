Rui Vitória: «Paços vai querer dificultar-nos a vida mas queremos ganhar os três pontos»

O Benfica recebe o Paços de Ferreira na quarta-feira, em jogo da 2.ª jornada do Grupo A da Allianz Cup, e Rui Vitória assume que os encarnados estão preparados para conseguir um bom resultado."Podemos esperar um Benfica com grande ambição de querer ganhar. Já temos 3 pontos e é importante amanhã somarmos 3 pontos. O Paços é um adversário difícil, tem um treinador que respeito e admiro muito [Vítor Oliveira] e que constrói equipas difíceis de bater. Mas queremos somar 3 pontos", afirmou em antevisão à BTV.E prosseguiu, assumindo que irá levar a cabo algumas mudanças na equipa à semelhança do que Vítor Oliveira já garantiu ir fazer com os pacenses : "O Paços tem um plantel de qualidade formado para subir de divisão, com jogadores que, embora não sejam sempre primeiras opções, facilmente poderiam estar a jogar no 11 principal, mas esta Taça também permite isso. O que vamos encontrar é um Paços a querer dificultar a nossa vida. É importante irmos para a 3.ª jornada na frente e os jogadores estão imbuídos na competição".Sobre o facto de ter chamado ao treino de ontem sete jogadores da formação , Rui Vitória garantiu que é "normal", não assumindo com isso que o vá fazer no jogo de amanhã."Trazer jogadores [ao treino] que têm qualidade, que queremos observar com alguns objetivos, é normal. Trouxemos como temos feito há algum tempo. Amanhã é para ganhar e fazer a ligação com o jogo de sábado, o de amanhã e depois com o de sábado. Os jogadores dão garantias de ir para jogo com convicção de ganhar".