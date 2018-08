Rui Vitória: «Quem faz um jogo assim merece passar»

Desilusão dos jogadores benfiquistas foi evidente depois do jogo



Desilusão dos jogadores benfiquistas foi evidente depois do jogo

Rui Vitória considerou, em declarações à TVI24, que o Benfica foi muito superior ao PAOK, pese o empate caseiro ( 1-1 ) na 1.ª mão do playoff da Liga dos Campeões. E é pela exibição dos encarnados hoje que o técnico acredita que a passagem à fase de grupos será uma realidade."Tudo fizemos para vencer. Resultado da eliminatória está em aberto. Quem fez este jogo só tem de acreditar nas suas capacidades. Fizemos um bom jogo, criámos muitas ocasiões mas não fomos eficazes. Não fizemos aqui mas podemos marcar lá. Fizemos um jogo muito bem conseguido e há grande dose de otimismo pois quem fez o que nós fizemos merece passar.""Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi a única vez que eles foram lá na segunda parte. A ideia era refrescar a lateral-esquerda e dar um jogador com mais definição, como o João, que a qualquer momento podia criar uma situação de golo. É penalizador de mais, fomos a melhor equipa. Isto resume-se a aproveitar ou não. Vamos à Grécia com grande vontade, isto não acabou.""Se Salvio também irá falhar o dérbi? Não, estou em crer que não. Esta manhã não estava em condições e temos jogadores para qualquer emergência. Não foi por uma substituição que o rendimento baixou, antes pelo contrário.""Jogo a jogo, é assim. Vamos pensar no Sporting e depois novas energias para a Grécia. Agora é jogar com o Sporting, fazer tudo para ganhar.""Vamos ver a evolução que vai ter mas agora é prematuro falar disso."