Rui Vitória realça "postura e compromisso" dos jogadores

O Benfica voltou aos triunfos, depois de quatro duelos consecutivos sem vencer, com uma vitória em casa do Tondela numa partida onde, curiosamente, até começou a perder. Na análise à partida, Rui Vitória admitiu que a entrada em falso no jogo foi mais um obstáculo numa fase complicada, mas realçou a reação dos seus pupilos perante essa adversidade."Depois de termos tido uma reação na quarta-feira, queríamos também consegui-la hoje. Era fundamental ter a mesma postura e compromisso, algo que foi determinante. Sofrer logo a abrir aumenta o desafio, mas também valoriza o trabalho dos jogadores. Era fundamental nunca perder a lucidez. Empatámos ainda na primeira parte e até poderíamos ter feito a reviravolta nessa fase. Aconteceu na segunda parte. Foi um jogo diante de uma equipa organizada, que sabia como poderia causar problemas e que joga com o Tomané como referência na frente. Ainda assim, controlámos o jogo e merecemos vencer. Deixo uma palavra aos jogadores, que mesmo com este contratempo, que não queríamos ter, deram uma resposta fantástica", começou por dizer, à SportTV."Era mais um obstáculo para superar, mas chegámos ao final e isso ajudou a valorizar ainda mais a vitória. Era fundamental nunca perder a lucidez, algo que por vezes sucede, onde se perde o equilíbrio e a noção do que é para fazer. Nós vínhamos com uma estratégia, de aproveitar os momentos do Rafa, algo que aconteceu na primeira, onde até poderíamos ter marcado mais. Os meus jogadores sabem o compromisso que têm de ter. Surgiu um obstáculo e foi ultrapassado""Vencer é o lema do Benfica. Agora é fundamental olhar para dentro, fazer o nosso trabalho bem feito. Fazer contas. Vão aparecendo os jogos e é assim que encarámos, com este compromisso e esta reação. É a base para a qualidade aparecer. A qualidade está cá. Foi uma fase e vai passar""Nunca sabemos isso. Já tivemos paragens que funcionaram bem, outras que não. Queríamos ter os jogadores para trabalhar, mas boa parte deles vai para as seleções. Não temos trabalhado, porque o nosso ritmo é recuperar e jogar. Mas é essa a realidade e vamos trabalhar com os que estão e recuperar alguns, para encarar o novo ciclo, porque sabemos o que valemos e acreditamos no nosso valor"