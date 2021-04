Rui Vitória recorda foto com Renato Sanches: «Há sensações inexplicáveis no futebol...»

Rui Vitória foi esta quarta-feira ao baú das recordações e tirou de lá uma fotografia com Renato Sanches. "Há sensações inexplicáveis no futebol. Dar a mão ao talento jovem é uma delas", escreveu o treinador português na legenda da mais recente publicação na sua página oficial do Instagram.





O momento marcava o regresso do 'Bulo' ao Estádio da Luz, em jogo a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões, de 2018/19, entre Benfica e Bayern Munique, e mereceu uma resposta do internacional português que hoje veste as cores dos franceses do Lille. "Obrigado pela sua confiança enquanto estivemos na mesma equipa, míster. Um forte abraço", pode ler-se.