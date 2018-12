Rui Vitória: «Saio daqui deliciado»

Rui Vitória mostrou-se satisfeito pela vitória do Benfica este sábado, conseguida principalmente pela exibição no segundo tempo. À BTV, o treinador mostrou-se mesmo "deliciado"."Interpreto com muita alegria porque é sinal de que temos de estar juntos e unidos. O Benfica quando está forte dentro e fora de campo é quase imbatível. Na segunda parte foi uma exibição de grande nível, deliciei-me a ver os meus jogadores. Fizemos quatro golos, não demos possibilidades ao adversário e isso deixa-me muito satisfeito.""Saio daqui deliciado com a qualidade dos jogadores. Na primeira parte desgastámos o adversário, na segunda foi uma dinâmica muito forte. Quem viu o jogo sentiu essa confiança e vai mais satisfeito para casa. Fico satisfeito também porque demos uma velocidade enorme ao jogo e isso acabou por derrotar o Feirense.""Tínhamos feito um trabalho difícil na primeira parte, faltava agredir, entre aspas, o adversário, ser objetivo. Os jogadores na segunda parte fizeram movimentos de ataque muito fortes, o que começou a criar espaço no Feirense e depois tivemos qualidade na definição. Os jogadores que estavam a desmarcar-se, a bola era recebida. Fico muito satisfeito porque foi uma exibição categórica na segunda parte, que me deliciou."