Rui Vitória: «Se houvesse necessidade de vencer teríamos outra abordagem»

O empate bastava para garantir o apuramento para a final four da Allianz Cup e foi mesmo isso que o Benfica fez na Vila das Aves. Diante da formação local, as águias ficaram-se pela igualdade a um , num encontro no qual Rui Vitória confessa que os seus jogadores entraram também de olho precisamente nesse empate."Sabíamos que ia ser um jogo difícil. O objetivo era voltar à 'final four'. Sabíamos que iria ser um jogo complicado, porque temos vindo com uma densidade de jogos muito grande, com muitos jogos em cima. Para além disso ainda tivemos a pausa natalícia e, quer queiramos, quer não, há sempre uma descompressão. Tínhamos dois resultados que nos interessavam, mas queríamos vencer. Conseguimos o apuramento e isso faz com que tenhamos mais um jogo, pelo menos, para disputar em janeiro. Ganhámos a oportunidade de chegar a esta decisão, acima de tudo""Sinto isso, por mais que possamos dizer o contrário. É natural que havendo dois resultados, depois desta série e desta pausa... Estou convencido de que se houvesse necessidade de vencer teríamos uma abordagem diferente e os jogadores jogariam de forma diferente. Mas atingimos o objetivo, estamos nas quatro frente e assim vamos continuar""Temos sempre esse objetivo, de estar em todas as competições. Tentamos sempre fazer o melhor possível. Acho que esta competição não está bem desenhada no que aos momentos diz respeito, pois para nós torna-se um acréscimo de jogos muito elevado. Mas vamos à final four com objetivo de ganhar. Por mais que digam que é uma prova para deixar de lado, nós entramos nela para vencer""Muita saúde para todos e para os benfiquistas que entrem em 2019 a vencer. E acima de tudo cada vez mais unidos, pois isso é fundamental para chegar ao objetivo que queremos"