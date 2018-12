Rui Vitória: «Sei o que poderia ser o Benfica em 2020 mas não digo»

Rui Vitória sublinhou que há um "conhecimento e envolvimento muito grande" no Benfica de tal ordem que assume poder dar uma previsão do que pode ser o Benfica em 2020/2021 ou 2020. Num podcast benfiquista - o 'conversas à Benfica' -, o técnico foi questionado sobre se "o Rui do projeto venceu o Rui do processo" e não hesitou.



"Percebo onde quererão chegar, mas não concordo em absoluto. Há uma ligação minha a tudo o que é o universo do Benfica no que diz respeito ao futebol. Hoje, eu sei exatamente, ou posso dar uma previsão, do que poderia ser o Benfica em 2020 ou 2021 e isso dificilmente alguém o poderá saber neste momento. Eu sei, mas não digo. Não posso dizer que A, B ou C serão jogadores do Benfica pois o futuro pode não ser exatamente assim. Tenho essa visão. Há um conhecimento e envolvimento muito grande. Trabalhamos muito em prol do Benfica e é palavra de ordem. Relativamente ao processo temos vindo a pôr em prática as nossas ideias. Podemos olhar para isso, sobre a forma de jogar. Até meio de outubro fomos a melhor equipa portuguesa, atingimos os objetivos, ponto. Passámos aqui uma fase menos boa, que todas as equipas têm. Por vezes até aparecem noutros momentos. O que aconteceu foi isso. Um período que não foi muito bom. Até à paragem das seleções estivemos muito bem. Perceber que houve um momento que não foi muito agradável, mas todos em conjunto vamos voltar ao que fomos no início da época. E aí jogámos muito bem", afirmou.





