Rui Vitória: «Silas tem colocado bons princípios na equipa do Belenenses»

Rui Vitória espera "um jogo interessante" frente ao Belenenses, este sábado, no Estádio Nacional. O treinador do Benfica elogiou o trabalho de Silas e rejeitou que o facto de o jogo ser no Jamor possa prejudicar a formação de Belém."Vai ser um jogo interessante de seguir, uma equipa que não começou como queria do ponto de vista pontual, mas o Silas tem colocado bons princípios na equipa. Gostam de impor a sua forma de jogar, prevejo um jogo interessante, em que temos de ser mentalmente fortes. As equipas poderão encaixar ou não uma na outra, e aqui pode residir a solução do jogo. É a riqueza dos treinadores, quererem que uma equipa se imponha à outra. Depois há um conjunto de variáveis, como podemos explorar as fraquezas do adversário, e por isso vamos querer – com o Beleneses, com o FC Porto, com o Sporting – a nossa forma de jogar é o que vamos fazer amanhã. Vamos ter um adversário que vai querer impor a sua forma de jogar, é bem visto para o futebol português. Vai ser um jogo interessante. Nós somos o primeiro classificado. Somos o primeiro classificado"."Estão a trabalhar naquele campo desde o início da época. Quando estamos na nossa sala, estamos mais confortáveis. Não me parece que seja algo em que os jogadores do Belenenses estejam mais prejudicados, estão habituados a treinar. É mais um campo em que vamos ter muitos benfiquistas na bancada. O adversário vai querer ganhar, quem está em primeiro lugar é sempre um alvo a querer ser abatido"."Nunca divido as questões com respeito às questões físicas, porque a nossa forma de trabalhar não engloba só essa parte. Estamos habituados a jogar de três em três dias, é o que é normal para nós.""É uma equipa que tem estado no principal campeonato, agora não está. São equipas que trabalham bem, de qualidade, mas não é a minha preocupação agora. Jogaremos em nossa casa, o que é bom, fundamentalmente porque estamos com o nosso público e a questão das viagens. A Taça é sempre de grande ambição para as equipas. Quando chegar a altura, temos de encarar o Arouca da melhor forma e querer ganhar o jogo."