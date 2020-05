Rui Vitória sinaliza João Teixeira e Talisca como jogadores que ficaram aquém do esperado

Rui Vitória nomeou vários jogadores que foram marcantes ao serviço do Benfica aquando da sua passagem pelas águias mas referiu também "dois exemplo curiosos" que não conseguiram vingar na Luz.





"Um deles é o João Teixeira que está agora no Chaves e nós puxámos para a equipa principal. Quando vi os jogos da equipa B, vi um jogo que pensei que fosse logo o primeiro a integrar-se na equipa principal porque parecia que deslizava em campo, tinha uma facilidade em tocar a bola. A mentalidade ainda não estava formatada para aquilo, baralhava um bocadinho... Agora está com 26 ou 27 anos e olha-se para trás. Acho que até deu uma entrevista a falar nisso. Era um jogador que pensava que ia chegar à equipa principal porque tinha muita qualidade", explicou o agora treinador do Al-Nassr em entrevista à BTV.Vitória apontou também a Anderson Talisca, um jogador que poderia ter dado mais de águia ao peito. "Tem um potencial enorme. Não estava entre nós até determinada altura mas é um jogador fantástico. Tem um pé esquerdo de grande qualidade. Havia ali qualquer coisa que não estava a combinar com o envolvimento do Benfica e os adeptos. Às vezes é melhor ir por outro contexto e estar melhor", vincou."Estou na Arábia Saudita e tenho contrato, vamos ver se o renovamos, a probabilidade é grande. A prioridade é ir mais para a Europa ou Portugal. Estou pronto para ir para qualquer país do Mundo porque quem vai para a Arábia Saudita está preparado. Quando fui para o Benfica tinha objetivos claros que era não ir embora sem ganhar mais qualquer coisa. Agora tenho mais objetivos para regressar, se acontecer, mas isso fica para depois. Senão continuarei a treinar em qualquer lado."