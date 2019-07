Rui Vitória sobre o dia em que Vieira "viu a luz": «Talvez o indicado fosse sair...»

Rui Vitória vive dias felizes no Al Nassr - foi campeão da Arábia Saudita - mas numa entrevista ao 'Expresso' o antigo treinador do Benfica recorda os últimos meses que passou ao serviço dos encarnados, reconhecendo que no dia em que Luís Filipe Vieira disse publicamente que o técnico ia continuar, pois tinha visto "uma luz", o melhor talvez tivesse sido sair nesse mesmo dia."Nesse dia, se saísse dessa forma do Benfica, se calhar estava a assinar por outro clube durante a tarde. Olhando agora para trás, talvez o indicado fosse sair. Mas todos quisemos tentar. Sabíamos o que estávamos a fazer, o que tínhamos construído durante três anos. Fiz isto em consciência e hoje faria o mesmo. Aceitei continuar e o clube aceitou que continuasse", lembrou o treinador.E explicou por que aceitou ficar. "A minha sensibilidade foi: se ainda acredito nisto, não posso deixar o Benfica assim. Vou tentar até ao limite, mesmo que saia daqui prejudicado."Vieira disse que os benfiquistas iam ter saudades de Rui Vitória. "Percebo perfeitamente o que o presidente quis dizer, não tem a ver com resultados. E posso falar disto abertamente: tem a ver com o facto de termos mudado um bocadinho o que se falou como o paradigma do Benfica. O que me deu maior sabor foi ir para o Benfica e acreditar na ideia que levava: apostar em jogadores que podia haver na formação, sempre que possível apostar em mais portugueses e conseguir ganhar. Ele acreditava naquela mudança e eu também."