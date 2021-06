Rui Vitória: «Talento de João Félix é daqueles raros de se ver nos jovens»

Rui Vitória abriu o livro sobre a passagem pelo Benfica e, em particular, a aposta em João Félix. O atual técnico do Spartak Moscovo assinou esta quarta-feira um artigo no 'The Coach's Voice' no qual lembrou o período passado no Estádio da Luz e das conquistas celebradas de encarnado.





"Tive oportunidade de lançar alguns jogadores da formação. Era um desejo do clube que coincidia com a minha vontade. Decidimos em conjunto que era a hora de arriscar, de colocar cinco ou seis jovens em ação. É preciso haver sintonia nessas decisões, não adianta só o clube querer ou só o técnico. É preciso compartilhar a mesma visão. Assim, jogadores como João Félix e Renato Sanches, entre outros, passaram a ter mais protagonismo", frisou o técnico português."No caso do João, pouca gente sabe de todo o trabalho feito na sua formação. No ano antes de integrar os A, decidimos que ele jogaria a fase final do campeonato dos juniores. O João estava na equipa B, mas optámos pelo regresso à base na fase final da competição. Queríamos dar um último retoque antes que se afirmasse como profissional. Acabou por ser o melhor marcador daquela fase, com o Benfica a tornar-se campeão nacional", lembrou, precisando:"O talento do João Félix é daqueles raros de se ver nos jovens. Ele toma decisões de forma rápida e eficiente. Eficiência é fazer as coisas bem feitas com o menor gasto possível de energia. O João nunca foi de perder tempo. Tem a capacidade de encontrar a melhor solução para a jogada com muita maturidade. O jovem normalmente gosta de adornar. Quer colocar o laço no embrulho. O João recebia a bola e, pronto: golo.""Mas ele só veio a ganhar protagonismo depois de ter saído do Benfica, já com o Bruno Lage no comando. Para mim, o João rende melhor no corredor central. Nós estávamos a jogar num 4-3-3 bem definido e quando saí, o novo treinador mudou o sistema, que acabou por ser ideal para tirar o melhor do João Félix", finalizou Rui Vitória.