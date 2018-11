Rui Vitória: «Temos de finalizar as oportunidades quando surgirem»

Na conferência de imprensa de antevisão ao embate com o Moreirense agendado para sexta-feira (20h30), Rui Vitória lembrou que o grande problema dos encarnados nos jogos frente ao Ajax e Belenenses foi a falta de acerto na finalização."Amanhã vamos ter um jogo diferente do anterior. Sabemos os dois jogos que fizemos e o que não foi favorável, que foi o último momento, da bola entrar na baliza. Houve oportunidades criadas, chegou-se lá em ambos os jogos. Assumimos que uma equipa como a nossa tem capacidade para estar a ganhar no último jogo. Ao intervalo devíamos estar a ganhar por 3-0. Os jogadores têm o sentimento que temos de ganhar, de que queremos ganhar. As dinâmicas têm de aparecer. Temos de finalizar as oportunidades quando surgirem. Há dinâmicas para entrarmos na área. Há uma vontade muito grande dos jogadores e minha para irmos à procura de oportunidades e do golo, de sermos mais frios na finalização, queé foi o aspeto negativo nestes últimos dois jogos".Rui Vitória espera ainda um Moreirense muito organizado e deu os parabéns ao clube contrário: "Primeiro quero dar os parabéns ao Moreirense pelos seus 80 anos. É um clube que se tem vindo a solidificar na Liga NOS. Tem vindo a fazer uma época dentro do que é previsível, com treinador e jogadores novos. É uma equipa que está bem organizada, que tem jogadores de qualidade. Tem o Nené, que tem muito golo com ele. É uma equipa muito organizada, numa forma muito simplista. Interessa-nos o nosso jogo e exibição, e um resultado positivo", frisou o técnico.