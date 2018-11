Rui Vitória tenta evitar pior registo a sofrer

Os encarnados sofreram golos nos últimos seis jogos realizados, chegando a um total de nove tentos consentidos (dois com o Ajax, dois com o Belenenses, três com o Moreirense, um com o Tondela e outro com o Arouca). Ora, com o Bayern Munique ao virar da esquina, Rui Vitória sabe que, caso veja a equipa encaixar três golos, irá desde logo igualar o seu pior registo neste capítulo. Na última época, o Benfica sofreu 12 golos ao longo de sete partidas seguidas – entre a receção ao Basileia e o dérbi com o Sporting.