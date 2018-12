Rui Vitória: «Tivemos uma alma benfiquista. Gostei de tudo»

O resumo do Benfica-Sp. Braga (6-2) O resumo do Benfica-Sp. Braga (6-2)

Rui Vitória, treinador do Benfica, era um homem naturalmente feliz com o triunfo arrasador por 6-2 diante do Sp. Braga, que fez as águias ultrapassarem os minhotos na classificação. O técnico destacou a qualidade exibicional da formação encarnada."Excelente partida e exibição, com os jogadores a saberem o que tinham de fazer para derrotar um excelente Sp. Braga. Parabéns aos meus jogadores, exibição de categoria. Soubemos como tínhamos de atacar. Eles [o Sp. Braga] são uma equipa bem trabalhada e o que fizeram hoje não reflete o que têm feito. Mas hoje fomos muito fortes.Do que é que Vitória gostou mais? "De tudo. É evidente que não queríamos sofrer, mas quem marca seis golos, golos bonitos, tem de ser condescendente. Tivemos uma alma benfiquista e desde muito cedo fizemos uma grande exibição. Gostei de tudo."Rui Vitória não entra em euforias e lembra que há muito trabalho pela frente, apesar da sétima vitória consecutiva. "O trabalho é feito desta forma. Temos de continuar com os pés bem assentes na terra, temos trabalho pela frente. Ganhámos um jogo e sabemos o que temos de fazer: somar vitórias e pontos. Agora é festejar e passar o Natal bem. Bom Natal para todos."