Rui Vitória: «Vamos ter um jogo muito difícil, mas estamos preparados»

A pouco mais de hora e meia para o pontapé de saída do Benfica-PAOK, da 1.ª mão do playoff da Liga dos Campeões, Rui Vitória não quis divulgar se haverá surpresas no onze apresentado, afirmando que a equipa está preparada para as dificuldades do jogo."É um adversário difícil, mas temos capacidade para passar. Vão ser 180 minutos muito difíceis. No entanto, estamos preparados para um adversário que vai querer dificultar-nos muito a tarefa. haverá surpresas no onze? Estamos a ultimar as coisa, depois já saberão", afirmou Rui Vitória na antevisão à TVI 24.A partir das 20 horas, Benfica e PAOK defrontam-se no Estádio da Luz.