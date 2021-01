Sá Pinto quer Germán Conti no Gaziantep

Germán Conti pode ser reforço de Sá Pinto no Gaziantep, segundo Record apurou. O central findou o empréstimo com os mexicanos do Atlas em dezembro e está no Seixal a manter a forma para abraçar um novo desafio, já que não entra nas contas de Jesus.





Já Sandro Lima, antigo avançado do Gil Vicente e atualmente no Tianjin Teda, está praticamente garantido no clube turco.