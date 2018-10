'Sábado' avança que parte do processo E-toupeira foi divulgado na Internet

O blogue "mercadodebenficapolvo.wordpress.com" disponibilizou nas últimas horas seis ficheiros relativos a Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico da Benfica SAD e um dos arguidos no processo E-toupeira. Segundo avança a Sábado , desta vez, os conteúdos disponibilizados não remetem para caixas de correio, mas sim para elementos concretos do processo judicial. É o chamado "Apenso F", que inclui as análises feitas pela Polícia Judiciária aos telemóveis, "tablets" e computadores de Paulo Gonçalves.Nos documentos revelados pelo blogue constam comunicações de Paulo Gonçalves, pedindo bilhetes a outra funcionária do Benfica para "José Augusto Fafe", o funcionário judicial, também acusado no caso, suspeito de ser a principal toupeira dentro do sistema judicial.