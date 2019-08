'Sábado' diz que empresa de Luís Filipe Vieira deixa calote de 54 milhões no Novo Banco

Foi em 2016 que Luís Filipe Vieira e o Novo Banco começaram a falar sobre o que fazer à dívida da Promovalor de Vieira. Depois de negociações difíceis, que duraram um ano e meio, o presidente do Benfica e o Novo Banco chegaram a um acordo que implicou um reforço real de garantias e foi assinado no final de 2017. Mas o acordo deixou uma ponta de fora: a Imosteps – Promoção Imobiliária S.A., uma empresa gestora de participações sociais com uma dívida de 54,3 milhões de euros, toda em incumprimento, de que Vieira é acionista e presidente.

A dívida está na lista, a que a Sábado teve acesso, de cerca de 60 grandes calotes de empresas que o Novo Banco está a vender a fundos abutre internacionais, numa operação que globalmente gerará 100 milhões em perdas adicionais para o banco. Há uma razão para Luís Filipe Vieira não a ter incluído no acordo – a dívida não foi criada por negócios seus. Foi parar à sua esfera por causa de um acordo de cavalheiros com Ricardo Salgado – o buraco era originalmente do Grupo Espírito Santo.

