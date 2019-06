SAD acelera treinadores dos juniores e sub-23

A saída de Luís Nascimento para o Rio Ave, onde será adjunto de Carlos Carvalhal, terá de ser colmatada pela SAD do Benfica. Neste momento, os responsáveis da Luz estão a avaliar a melhor opção, já que têm a oportunidade de recorrer ao mercado ou proceder a uma sucessão interna, como aconteceu quando Bruno Lage saiu da equipa B para substituir Rui Vitória na equipa principal. Aí, Renato Paiva deixou os juniores para assumir o cargo do técnico setubalense. Por sua vez, Luís Araújo passou a trabalhar com os juvenis e Filipe Coelho com os iniciados.

A equipa técnica dos sub-23 também será, tudo indica, alvo de remodelação, uma vez que Luís Tralhão não deve continuar no comando. Uma coisa é certa: o projeto dos sub-23, que competem na Liga Revelação, é para continuar na próxima temporada.