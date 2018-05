Yuri Ribeiro regressa, tal como previsto, ao Benfica, uma vez que os responsáveis encarnados viram nele evolução suficiente ao nível do principal escalão. No entanto, tal como o nosso jornal adiantou oportunamente, na análise interna da SAD, o canhoto é encarado nesta altura como uma boa opção para ter na retaguarda do... titular. Na prática, Luís Filipe Vieira e seus pares seguem muito ativos no mercado em busca de um reforço com qualidade para entrar de caras no onze inicial, neste caso rendendo Grimaldo – Aarón Martín foi ontem desmentido pelas águias, apesar de, no país vizinho, o negócio ter sido dado como praticamente selado. O espanhol está na montra do mercado e já sabe ter o seu futuro encaminhado para o Nápoles, com Jorge Mendes a trabalhar na transferência de Ghoulam para o Manchester United, de José Mourinho. Selada a mudança do internacional argelino para Old Trafford –, a venda do camisola 3 poderá ser finalizada.