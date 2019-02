SAD do Benfica já sobe em bolsa mais de 16% em três dias

As ações da SAD do Benfica estão a subir 4,88% para 2,04 euros, o que eleva para 16,6% a subida nestas últimas três sessões bolsistas, recuperando assim das quedas registadas em meados de janeiro.

A subida acentuada dos títulos da equipa da Luz surge depois de no fim de semana ter vencido o Sporting, ao mesmo tempo que o FC Porto perdeu pontos frente ao Guimarães, tendo empatado a partida. A conjugação destes dois resultados fez com que a equipa do Benfica tenha ficado a apenas 3 pontos do FC Porto.

Esta quarta-feira, 6 de janeiro, o Benfica recebe o Sporting no Estádio da Luz, para a primeira-mão das meias-finais da Taça de Portugal (20H45).

As ações do Sporting e do FC Porto ainda não negociaram esta sessão. As transações das ações das SAD do Sporting e do Porto, sendo cotadas de reduzida liquidez, só se efetuam duas vezes por dia: uma às 10:30 e outra às 15:30, apesar de as ordens estarem sempre a entrar no sistema. Neste regime de negociação por chamada estão cotadas com pouca liquidez ou pouca dispersão em bolsa. Ou seja, a haver mais oscilações nestas duas cotadas só às 15:30.



Autor: Negócios