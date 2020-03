SAD do Benfica apresenta os melhores resultados de sempre: 104 milhões de lucro no 1.º semestre

A SAD do Benfica apresentou esta sexta-feira os melhores resultados da história do futebol português, ao comunicar em nota enviada à CMVM, no relatório e contas do primeiro semestre, um lucro de 104,2 milhões de euros entre entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2019. Em comparação com o primeiro semestre da época passada, o lucro da SAD encarnada dispara em 639,8% face aos 14,1 milhões de euros apresentados no período homólogo.





Para lá deste dado, o clube da Luz conseguiu igualmente pelo sexto ano consecutivo apresentar resultados positivos nos primeiros seis meses do exercício, isto num resultado que acaba por ser bastante inflacionado pela venda de João Félix ao Atlético Madrid, na qual os encarnados garantiram uma mais-valia de 108,2 milhões de euros.Por outro lado, segundo o mesmo comunicado, o ativo da SAD ultrapassou pela primeira vez a barreira histórica dos 600 milhões de euros, ao chegar aos 608,7M€. No lado inverso, o passivo também sobe, chegando aos 385,3 milhões de euros, um valor que representa um acréscimo de 5,7% face ao final do exercício anterior - 20,7 milhões de euros. Neste sentido, as águias justificam esta subida pelo "aumento das rubricas de fornecedores e outros credores em consequência dos investimentos realizados no plantel de futebol".