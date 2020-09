SAD do Benfica regista o segundo maior resultado líquido da história

A SAD do Benfica registou o segundo maior resultado líquido da história. Segundo o Relatório e Contas, enviado à CMVM, os encarnados obtiveram 41,7 milhões de euros de lucro no exercício de 2019/20, ligeiramente abaixo do máximo que foi registado em 2016/17, época em que os proveitos ascenderam aos 44,4 milhões de euros. É o sétimo exercício consecutivo em que a SAD obtém lucros.





De resto, foi o ano mais produtivo ao nível de rendimentos. Estes ascenderam aos 294.428 milhões de euros, montante que supera os 244.431 milhões de euros da temporada passada. Já o passivo desceu mais de 10 por cento (situa-se nos 325.917 milhões de euros), enquanto os capitais próprios subiram 35.2%. Hoje, atingem um valor de 161.1 milhões de euros.Segundo do documento, o valor da dívida líquida ascende a 92,8 M€ euros no final do exercício de 2019/20, tendoatingido o ponto mais baixo da década, no qual ficou pela primeira vez abaixo da fasquia dos 100 M€.Os rendimentos com transações de direitos de atletas correspondem a 145,2 M€, o que representa um crescimento de 58,9% face aos 91,4 M€ alcançados no período homólogo, com a venda de João Félix a ser decisiva. Os rendimentos operacionais (excluindo transações de direitos de atletas) ascendem a 140 M€, o que equivale a um decréscimo de 3,8% face ao período homólogo, com as águias a destacaram os "impactos negativos associados à COVID-19."