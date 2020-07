SAD do Benfica tenta resolver Yony González

Yony González deixou o Corinthians e, por isso, o Benfica tenta encontrar outra solução para o seu futuro. O jogador colombiano, contratado ao Fluminense em fim de vínculo, foi emprestado ao Timão, que agora o devolveu aos encarnados.

O Corinthians tinha cláusula de compra obrigatória, mas mediante a realização de cinco jogos, como referido em comunicado. Ora, Yony fez somente quatro partidas pelo clube de São Paulo. O Corinthians pagaria 2,7 milhões de euros. Ontem, o colombiano já não se treinou com a equipa de Tiago Nunes e também já não consta do plantel no site do clube.

O mais provável será as águias emprestarem de novo o jogador, que tem contrato até 2024. Na Luz, a verdade é que dificilmente ficará.