SAD do Benfica utiliza 28 milhões de euros do Novo Banco

A SAD do Benfica obteve um empréstimo de aproximadamente 28 milhões de euros por parte do Novo Banco, tal como está descrito no Relatório e Contas 2019/20. Até aqui, as águias já haviam referido a existência de um contrato com o Novo Banco, que previa uma linha de financiamento no montante máximo de 30 milhões de euros. Agora, foi então utilizada. “A utilização da linha apenas depende das necessidades pontuais de tesouraria de curto prazo”, esclareceu uma fonte da SAD ao site ‘Tribuna Expresso’. Segundo o documento, o Benfica também pediu empréstimos à Caixa Geral de Depósitos e ao Montepio, mas os valores são menores (1,216 M€ e 5,949 M€, respetivamente).