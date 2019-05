SAD faz mira ao reforço do ataque

A possível retirada de Jonas, tal como a mais do que provável transferência de João Félix, leva a SAD do Benfica ao mercado para contratar pelo menos um jogador para a frente de ataque. Tal como o nosso jornal já escreveu, os encarnados pretendem um elemento móvel, um pouco à semelhança das soluções já existentes no plantel. A confirmarem-se as saídas dos dois referidos jogadores, a SAD entende ser necessário reforçar o poder de fogo, dando mais opções a Bruno Lage para compor 0 4x4x2. No mercado de inverno, recorde-se, as águias venderam Castillo, e Ferreyra está cedido por ano e meio ao Espanyol de Barcelona.