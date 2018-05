A direção benfiquista está empenhada em construir um plantel com condições para efetuar uma caminhada de bom nível na Liga dos Campeões. Apesar de a presença na fase de grupos da prova milionária ainda não estar assegurada – falta ultrapassar a 3ª pré-eliminatória e, em caso de sucesso, há ainda o playoff para disputar antes da fase de grupos –, Luís Filipe Vieira pretende montar uma equipa que permita competitividade ao mais alto nível. Na última época, a águia não somou qualquer ponto, selando a pior campanha da história na prova. Saliente-se que, além do prestígio, a Champions é sempre uma importante fonte de rendimento para os cofres do emblema da Luz, sendo que na próxima época estão logo à cabeça garantidos cerca de 40 milhões de euros.Nesse sentido, o Benfica tem estado muito ativo no presente mercado de transferências – já foram oficializadas quatro contratações – e a hipótese de poder voltar a contar com Renato Sanches seria um triunfo importante para a estratégia delineada.