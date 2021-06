Saliba na rota do Benfica

William Saliba, defesa-central francês de 20 anos, foi ontem colocado na órbita da Luz. De acordo com o jornal gaulês ‘Ouest France’, o Rennes está a apertar o cerco pelo jogador do Arsenal – na última época, esteve emprestado ao Nice –, mas terá a concorrência do Marselha e... das águias. Saliba é um defesa formado no Saint-Étienne, por quem os referidos gunners desembolsaram 30 milhões de euros, em 2019. Agora, vinca a dita fonte, Saliba continua a não entrar nas contas do clube inglês, estando por isso novo empréstimo na calha.