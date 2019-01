Salvio aponta à "reconquista" e fala da relação com Luís Filipe Vieira

Depois do Benfica ter oficializado a renovação de contrato com Salvio , foi a vez do argentino se pronunciar sobre o prolongamento do vínculo com as águias até 2022."É uma notícia muito bonita para mim, para a minha família. O que queria era continuar em casa e estou muito feliz", afirmou à BTV.E prosseguiu, sublinhando a boa relação que mantém com Luís Filipe Vieira. "Todos no clube sabem a relação que tenho com o presidente. É um amigo, uma grande pessoa e significa que as duas partes conseguiram o que queriam, que era continuar com a equipa. Agora é conquistar todos os nossos objetivos. Todos sabiam que o meu desejo sempre foi renovar. Assim foi desde o primeiro momento. Está tudo assinado, estou feliz por continuar. Espero a reconquista, como esperamos todos, e saúde para todas as pessoas", disse.Já antes, nas redes sociais, Salvio não escondeu a satisfação. "Feliz por prolongar o meu contrato com o Benfica. Feliz por continuar na casa e no sítio onde sou mais feliz. Agora, juntos, vamos para a reconquista", escreveu o extremo no Instagram.O internacional argentino, de 28 anos, vestiu pela primeira vez a camisola encarnada em 2010. Desde então fez 290 jogos pelo clube da Luz, tendo marcado 54 golos.