Salvio com outro fôlego e renovação acertada

Eduardo Salvio pode voltar hoje oficialmente aos relvados depois de se ter lesionado a 25 de novembro. O extremo argentino contraiu um problema muscular na parede abdominal já depois de estar a contas com uma entorse no tornozelo esquerdo, que o arredou das últimas dez partidas do Benfica, mas volta a estar apto para novo ‘ciclo infernal’ e com um outro fôlego. Tudo porque o futebolista, de 28 anos, tem acordo para renovar com as águias tal comonoticiou no passado dia 19. El Toto vestiu pela primeira vez de águia ao peito em 2010 e tem agora tudo para prorrogar o vínculo até 2022.