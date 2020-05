Salvio confia no título

Salvio, antigo jogador do Benfica, acredita no título, apesar de a equipa estar a um ponto do FC Porto. O extremo, atualmente no Boca Juniors, dá o exemplo da época do tri (2015/16), em que os encarnados recuperaram de sete pontos para o Sporting.

“A equipa vai conseguir levantar-se. No ano do tri, foi assim. O Sporting tinha uma vantagem muito grande, mas depois o Benfica conseguiu recuperar”, considerou Salvio, à margem da apresentação, por videoconferência, de uma iniciativa de eSports, da Worten. O jogador, de 29 anos, foi mais longe na análise. “Se há equipa que pode dar a volta a isto é o Benfica. Já o demonstrou mais de uma vez. Nunca se dá por vencido. Acredito muito que o Benfica pode dar a volta ao campeonato e alcançar esse grande objetivo do clube”, afirmou ‘Toto’ Salvio, que se transferiu da Luz para o Boca Juniors em 2019.

Questionado ainda sobre as fracas prestações na Champions, o extremo faz o diagnóstico: “Se o clube conseguisse manter todos os jogadores que acabam por sair, com o nível desses jogadores, poderia competir. Assim é difícil.”