Eduardo Salvio confirmou a existência de uma abordagem do Boca Juniors para ingressar no clube argentino mas garantiu que, desde logo, deu uma 'nega' aos xeneizes, mantendo-se assim no Benfica."Burdisso [n.d.r.: diretor desportivo do Boca] contactou-me para ir para o Boca mas disse-lhe que não era o momento de voltar à Argentina. Voltarei ao Lanús em boa idade, não com 35 anos", referiu o extremo encarnado ao jornalista Nicolas Ieraci, da rádio 'FM Espacio'.Segundo revelou esta segunda-feira a 'Tyc Sports', o Boca Juniors já estaria mesmo em negociações com o Benfica por Salvio, de 28 anos, que esta época realizou 28 jogos, nos quais apontou seis golos.